O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange Futures a cotar 49 cêntimos acima dos 89,01 dólares, com que encerrou as transações na quinta-feira.

O Brent manteve a tendência de subida graças a estatísticas sobre a economia dos EUA, que permitem antever o início da descida da taxa de juro de referência pela Reserva Federal.

Os investidores confiam em que uma descida desta taxa, tanto nos EUA, onde tem estado no intervalo entre 5,25 - 5,50%, como no Reino Unido, onde está em 5,2%, vá impulsionar o crescimento económico e, assim, a procura das matérias-primas.

RN // RBF

Lusa/fim