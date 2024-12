"Queremos que os nossos adeptos se sintam orgulhosos da equipa, e vamos deixar tudo em campo para alcançar um resultado positivo", afirmou Tozé Marreco, nas curtas declarações divulgadas pelo emblema algarvio.

O técnico do clube lanterna-vermelha da I Liga salientou que o jogo "vai exigir" dos seus jogadores "concentração máxima, uma mentalidade forte e a mesma atitude combativa" que têm demonstrado nas últimas partidas.

Com a vitória (1-0) na última jornada, o Farense aproximou-se dos seus adversários na luta pela manutenção, com um grupo de seis equipas a apenas dois pontos à sua frente.

"Este é mais um passo na nossa caminhada e, juntos, com união e determinação, vamos continuar a subir na tabela", concluiu Tozé Marreco.

Boavista, 12.° classificado, com 10 pontos, e Farense, 18.° e último, com oito, defrontam-se no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.

