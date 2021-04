O piloto português liderou a prova espanhola do campeonato de carros elétricos desde o início, tendo largado da 'pole position' depois de o belga Stoofel Vandoorne (Mercedes), que tinha sido o mais rápido na qualificação, ter sido penalizado devido a uma infração com a utilização dos pneus.

No entanto, a quinta de 15 corridas do ano ficou marcada pela chuva, que esteve na origem de vários acidentes e de três entradas do safety car em pista.

Com o abrandamento da prova devido aos incidentes, a direção de corrida decidiu retirar 14 Kw de potência a todos os pilotos, o que deixou a maioria em dificuldades na última volta.

António Félix da Costa, que liderou toda a corrida, acabou sem potência nos últimos metros e teve de abrandar substancialmente o andamento, caindo diversas posições.

O holandês Nick de Vries (Mercedes), que vinha na segunda posição, aproveitou para vencer e ascender ao comando da classificação, com o tempo de 48.20,547 minutos, enquanto o piloto de Cascais acabou em sétimo, a 1.09,538 minutos.

O suíço Nico Mueller (Dragon) foi segundo classificado, a 13,128 segundos de Nick de Vries, com Stoffel Vandoorne (Mercedes) em terceiro, a 24,886.

Vandoorne tinha largado de 24.º e último lugar, ainda sofreu uma saída de pista e uma penalização de cinco segundos, mas, na última volta, foi um dos beneficiados com a redução de potência.

Com estes resultados, Nick de Vries assumiu a liderança do campeonato, com 57 pontos, mais nove do que Vandoorne.

Félix da Costa é nono, com 30 pontos, depois de hoje ter somado nove (seis pelo sétimo lugar e três pela 'pole position').

A próxima prova disputa-se domingo, no mesmo circuito de Valência, em Espanha.

