Os 12 nomes que a WA avança agora juntam-se aos já conhecidos para os concursos e aos que ainda serão tornados públicos para as provas de estrada, lista a divulgar na próxima semana.

A World Athletics terá este ano uma escolha de seis atletas do ano, em vez dos habituais dois, 'desdobrando' a distinção por corrida em pista, concursos, e provas em estrada, masculinos e femininos.

O modelo já foi ensaiado de facto no ano passado, mas só agora é oficializado.

Sem surpresas, os 12 nomes hoje conhecidos são campeões olímpicos de Paris2024, com a luta no setor feminino a incluir três corredoras que também bateram o recorde do mundo em 2024 - além de Kipyegon, a barreirista dos Estados Unidos Sidney McLaughlin-Lavrone e a fundista queniana Beatrice Chebet.

No setor masculino, Lyles voltou a ser o 'rei' do hectómetro, o que o mantém com projeção máxima, podendo ser seus principais concorrentes o barreirista norte-americano Grant Holloway, que também se apossou de recorde mundial este ano, e o norueguês Jakob Ingebrigtsen, igualmente recordista mundial em 2024.

Lista dos nomeados para os prémios para corridas em pista:

- Femininos:

Julien Alfred (Santa Lucia), campeã olímpica de 100 metros, campeã mundial de 60 metros em pista curta.

Beatrice Chebet (Quénia), campeã olímpica de 5.000 e 10.000 metros, recordista mundial de 10.000 metros.

Faith Kipyegon (Quénia), campeã olímpica de 1.500 metros, recordista mundial de 1.500 metros.

Sydney McLaughlin-Levrone (EUA), campeã olímpica de 400 metros barreiras e 4x400 metros, recordista mundial de 400 metros barreiras.

Marileidy Paulino (República Dominicana), campeã olímpica de 400 metros, campeã da Liga Diamante de 400 metros.

Gabby Thomas (EUA), campeã olímpica de 200 metros, 4x100 e 4x400 metros.

- Masculinos:

Rai Benjamin (EUA), campeão olímpico de 400 metros barreiras e 4x400 metros, líder mundial de 400 metros barreiras.

Grant Holloway (EUA), campeão olímpico de 110 metros barreiras, campeão e recordista mundial de 60 metros barreira

Jakob Ingebrigtsen (Noruega), campeão olímpico de 5.000 metros, recordista mundial de 3.000 metros.

Noah Lyles (EUA), campeão olímpico de 100 metros, bronze nos 200 metros.

Letsile Tebogo (Botswana), campeão olímpico de 200 metros, líder mundial de 200 metros.

Emmanuel Wanyonyi (Quénia), campeão olímpico de 800 metros, vencedor da Liga Diamante nos 800 metros.

FB // PFO

Lusa/Fim