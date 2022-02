Robinho foi condenado pelo Supremo Tribunal de Itália, após ser acusado de, juntamente com um amigo e outras pessoas, ter violado uma rapariga de 23 anos, numa discoteca em Milão, em 2013, num período em que representava o AC Milan.

O pedido para Robinho, e para o amigo Riccardo Falco, foi encaminhado pelo Ministério da justiça de Itália às autoridades brasileiras, mas quase com a certeza de que não haverá extradição, pelo facto de a Constituição brasileira não o permitir para os seus cidadãos.

A situação, com a ordem de detenção internacional, deixa, no entanto, o antigo internacional sob 'ameaça' de prisão, caso saia do país e entre em qualquer território que tenha acordo de extradição com Itália.

Em janeiro, já em última instância, o tribunal negou o recurso da defesa de Robinho, que mantinha a versão de que o ato sexual foi consentido, situação desmentida por um áudio em que o ex-jogador brinca com a situação.

"Dá-me vontade de rir porque não me interessa, a mulher estava bêbada, nem sabe o que se passou", terão sido os comentários do jogador, intercetados numa conversa telefónica, e que ajudaram à também condenação no Supremo.

RPM // MO

Lusa/Fim