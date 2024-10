Alejandro Marqués, aos 30 minutos, Wagner Pina, aos 42, Pedro Álvaro, aos 64, e Holsgrove, já perto do final, aos 90, marcaram os golos do Estoril Praia, que subiu ao 11.º lugar, com os mesmos nove pontos do AVS, que na segunda-feira recebe o FC Porto, ao somar o segundo triunfo na competição, depois de duas derrotas seguidas.

Henrique Araújo tinha dado vantagem à formação arouquense, aos 24, sem evitar o terceiro jogo sem vencer, que deixou a sua equipa no 14.º posto, com sete pontos.

JP // JP

Lusa/Fim