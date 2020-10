A equipa visitante entrou a 'mandar' no jogo e espelhou a sua superioridade ao longo de todo o desafio, abrindo o marcador logo aos oito minutos, no primeiro remate enquadrado com a baliza.

Arramiz, numa incursão pelo lado direito do ataque, centrou rasteiro para a entrada da área, onde surgiu André Clóvis a rematar forte e junto ao poste, sem hipótese de defesa para Leo Turossi.

A equipa do Sertanense, que milita no Campeonato de Portugal, nunca consegui impor o seu jogo, criando poucos lances de perigo. O conjunto de Natan Costa tentava defender a sua baliza perante o caudal ofensivo da equipa lisboeta e o segundo golo surgiu com naturalidade.

Aos 37 minutos, num pontapé livre para o 'coração' da área, Nuno Gomes surgiu a cabecear forte e colocado, levando a sua equipa para o intervalo a vencer por dois golos de diferença.

Com uma atitude muito competitiva, o Estoril Praia dominava em todos os setores do terreno e o cariz do jogo não se alterou no segundo período, apesar da boa réplica do Sertanense, que nunca desistiu de tentar marcar.

Aos 59 minutos, a equipa da Sertã teve a melhor oportunidade de reduzir a diferença: num livre descaído do lado direito, Vítor Hugo cruzou para a entrada da área, com João Silva a desferir um potente remate, lavando a bola a roçar a barra à guarda de Thiago Silva.

Aos 68 minutos, o Estoril elevou para 3-0. Numa jogada com Crespo, Azis recebe a bola à entrada da área e desfere um remate forte e colocado, mais uma vez, sem hipótese de defesa.

Estava decidida a eliminatória e os técnicos de ambas as equipas aproveitaram para proceder a substituições e fazer descansar alguns jogadores.

Em cima dos três minutos de compensação (90+3), Azis estabeleceu o resultado final em 4-0, através de um pontapé de grande penalidade, carimbando o apuramento para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Jogo no Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos, na Sertã.

Sertanense - Estoril, 0-4.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, André Clóvis, 08 minutos.

0-2, Nuno Gomes, 37.

0-3, Azis, 68.

0-4, Azis, 90+3 (grande penalidade).

Equipas:

- Sertanense FC: Leó Turossi, Luís Martins, Doukoure (Bruno Torres, 72), João Silva (Katty, 67), Matheus (Cyrille, 53), Iago (Tiago Santos, 71), Sunday, Miguel Pinéu (cap), Vítor Hugo, Fábio Gaião, Jorge Teixeira (Bruno Eduardo, 67).

(Suplentes: Pedro Farinha, Tiago Santos, Bruno Torres, Bruno Eduardo, Cyrille, Katty, Ibouka).

Treinador: Natan Costa.

- Estoril Praia: Thiago Silva, Bernardo Vital, Cícero Alves (Crespo, 60), Chiquinho, Pedro Empis, Gamboa (Marcos Valente, 71), Carlos Soria, Hugo Gomes (Hugo Basto, 83), André Franco, Harramiz (André Vidigal, 83), André Clóvis (Aziz).

(Suplentes: Nuno Macedo, Hugo Basto, André Vidigal, Crespo, Aziz, Marcos Valente, Joãozinho).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Bernardo Vital (17), Pedro Empis (39), Chiquinho (76).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido a pandemia de covid-19.

