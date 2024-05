Apesar da lotação completamente esgotada no estádio, os adeptos 'leoninos' escolheram não ficar em casa mesmo não tendo bilhete e, enquanto o jogo decorre na Amoreira, muitas centenas estão à volta do recinto dos 'canarinhos' a fazer a festa e a entoar cânticos de apoio à equipa de Ruben Amorim.

À volta do estádio, o cântico mais ouvido é "Campeões, nós somos campeões!", mas também já se pode ouvir pedir o bicampeonato, algo que o próprio treinador do Sporting já admitiu que é um objetivo para a próxima temporada.

Nos prédios que ladeiam o Estádio António Coimbra da Mota, todas as varandas estão repletas de adeptos 'leoninos', uma tarja pede a Gyökeres que fique em Alvalade e até o telhado de um prédio, com cerca de 10 andares, serve de bancada a adeptos 'verde e brancos.

Os 'leões' asseguraram o título no passado domingo, após a 32.ª jornada, com uma vitória frente ao Portimonense (3-0) e beneficiando depois da derrota do Benfica frente ao Famalicão (2-0), e entraram pela primeira vez em campo com o estatuto de campeões.

A equipa orientada por Rúben Amorim, que soma 84 pontos, tem ainda como objetivo de bater o recorde de pontos do clube no campeonato, que é de 86, conseguidos na época 2015/16, com Jorge Jesus no comando.

Caso vença os dois jogos ainda por disputar, o Sporting pode terminar a época com 90 pontos, marca que será a segunda melhor de sempre, apenas atrás dos 91 conseguidos pelo FC Porto, de Sérgio Conceição, em 2021/22.

Além disso, a formação 'leonina' pode fixar o seu novo máximo de vitórias no principal escalão, caso alcance a 28.ª numa destas duas últimas partidas da prova. Na ronda anterior, diante do Portimonense, o conjunto liderado por Amorim igualou o recorde de 27 que tinha sido alcançado nas edições de 2015/16, com Jesus, e 2021/22, já com o atual técnico.

