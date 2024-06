As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram que a pausa vai começar na área de Rafah, no sul de Gaza, às 08:00 (06:00 em Lisboa), permanecer em vigor até as 19:00 (17:00 em Lisboa) e ser repetida todos os dias até novo aviso.

A medida, que estava a ser coordenada com a ONU e agências de ajuda internacional, visa permitir que os camiões de ajuda consigam viajar em segurança e entrar mantimentos a todas as partes de Gaza, disseram as IDF.

