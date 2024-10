O anúncio da escolha do estádio com lugar para 84 mil espetadores foi feito na noite de sexta-feira pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), com sede na cidade paraguaia de Luque.

Num comunicado, a CONMEBOL descreveu o estádio como "um dos cenários mais emblemáticos do futebol sul-americano" e acrescentou que "foi selecionado pelas suas modernas infraestruturas, pela sua vasta história desportiva e pela capacidade de receber o grande número de adeptos que acompanham os atuais clubes semifinalistas".

A equipa do River Plate ainda está em prova e vai defrontar nas meias-finais o Atlético Mineiro do Brasil, a duas mãos, em 22 e 30 de outubro.

A CONMEBOL tinha anunciado em fevereiro que a capital da Argentina iria receber a final , mas ainda não tinha escolhido o local.

Será a primeira vez que o Estádio Monumental recebe a decisão num só jogo da Taça Libertadores, que substituiu o sistema de duas mãos desde 2019.

Na outra meia-final, o Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, vai defrontar os uruguaios do Penarol, 51 anos após a última presença nesta fase da competição.

O Botafogo qualificou-se para as meias-finais ao impor-se no desempate por grandes penalidades (5-4) no estádio do São Paulo, após igualdade 1-1 no jogo da segunda mão, em 25 de setembro.

Em 1973, o Botafogo apurou-se para as meias-finais que eram constituídas por dois grupos de três equipas cada, com os primeiros classificados a ganharem o direito a disputar o jogo decisivo. Os brasileiros terminaram em terceiro e último lugar do Grupo 2.

A última vez que a Argentina recebeu a final da Taça Libertadores foi em 2018, quando se defrontaram os rivais Boca Juniors e River Plate.

O jogo da segunda mão acabou por ser transferido para Madrid, depois de adeptos do River Plate terem atacado o veículo que levava a equipa do Boca Junios para o Estádio Monumental.

Desde então, a CONMEBOL atribuiu a organização da final da Libertadores a Lima (Peru), Rio de Janeiro (duas vezes), Montevideu (Uruguai) e Guayaquil (Equador).

Com 25 títulos, a Argentina é o país que mais vezes venceu o Mundial, seguida do Brasil (23) e do Uruguai (oito).

