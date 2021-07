A jogadora de 23 anos, 50.ª do 'ranking' WTA, travou uma dura batalha com a 135.ª tenista mundial, mas acabou por ganhar com os parciais de 4-6, 7-6 (7-5) e 6-1, em duas horas e quatro minutos.

Zidansek, que já tinha sido finalista no torneio de Bogotá este ano, conquistou o primeiro título da carreira no principal circuito feminino diante da francesa de 20 anos.

AMG // AMG

Lusa/Fim