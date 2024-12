No total, cinco países vão organizar três eventos, já que o Europeu feminino de 2032 foi 'entregue' a Alemanha, Dinamarca e Polónia.

Com o slogan "o encontro perfeito", três cidades vão receber o Europeu masculino de 2030, com Praga a desempenhar um papel central, desde a ronda preliminar até ao fim de semana final da competição, marcada entre 10 e 27 de janeiro.

Katowice, na Polónia -- que já acolheu o Euro2016 e o receberá o Campeonato da Europa feminino em 2026 -- e Herning, na Dinamarca, serão as outras cidades-sede.

Esta é a terceira vez que a Dinamarca vai receber o Europeu masculino, depois de 2014 e 2026, neste último caso em 'parceria' com Noruega e Suécia, enquanto para a República Checa será a estreia a organizar esta competição.

Em 2032, mais concretamente entre 15 de janeiro e 01 de fevereiro, será a vez de Alemanha e França se unirem pela primeira vez para organizar o Campeonato da Europa de andebol, apenas três anos depois de sediarem o Mundial.

"O evento será disputado em seis recintos, dois em França e quatro na Alemanha. Uma seleção final ainda não foi feita", lê-se no comunicado da Federação Europeia de Andebol (EHF).

Por último, as federações-membro da EHF votaram favoravelmente, no congresso extraordinário a decorrer em Viena (Áustria), a atribuição do Euro feminino de 2032 a Alemanha, Dinamarca e Polónia -- não houve candidatos para 2030.

Será a sexta vez que a Dinamarca recebe o Campeonato da Europa feminino, enquanto a edição de 2032 será a segunda para polacos e alemães.

A Alemanha vai mesmo ser o segundo país a organizar ambos os Europeus (masculino e feminino) no mesmo ano, depois da Sérvia em 2012.

AMG // AO

Lusa/Fim