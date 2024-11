A WA apresentou hoje os nomes que vão para uma última ronda de votação, para a escolha final de premiados de 2024 - são agora dois candidatos apenas para cada uma das categorias: corrida em pista, concursos e provas em estrada, masculinos e femininos.

O campeão olímpico do salto com vara, a campeã dos 400 metros barreiras e a líder das provas combinadas já foram distinguidos com o galardão máximo e voltam a ser fortes hipóteses para os prémios, que serão conhecidos em 10 de novembro.

Na lista de 12 nomes hoje conhecida, a maior surpresa será a inclusão de um marchador - o equatoriano Brian Pintado, campeão olímpico de 20 km marcha. Nunca o prémio foi entregue a um marchador.

Os Estados Unidos apenas estão representados por um nome, Sydney McLaughlin-Levrone, e África apenas tem três finalistas, abaixo do que seria previsível, face ao seu 'peso' tradicional de meio-fundo e estrada.

Dos 12 nomes agora anunciados, 11 são campeões olímpicos e a exceção é a queniana Ruth Chepngetich, vencedora da Maratona de Chicago, com recorde mundial para a distância.

A votação ainda continuará por uma semana, mas os 'eleitos' só serão publicamente conhecidos em 01 de dezembro, na gala da World Athletics, que vai ter lugar no Mónaco.

Lista final de nomeados:

Corridas em pista:

- Femininos:

Julen Alfred (Santa Lucia), campeã olímpica dos 100 metros

Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos), campeã olímpica dos 400 metros barreiras

- Masculinos:

Jakob Ingebrigtsen (Noruega), campeão olímpico dos 5.000 metros

Letsile Tebogo (Botswana), campeão olímpico dos 200 metros

Concursos

- Femininos:

Nafissatou Thiam (Bélgica), campeã olímpica do heptatlo

Yaroslava Mahuchikh (Ucrânia), campeã olímpica do salto em altura

- Masculinos:

Armand Duplantis (Suécia), campeão olímpico do salto com vara

Miltiadis Tentoglou (Grécia), campeão olímpico do salto em comprimento

Provas de estrada

- Femininos:

Sifan Hassan (Países Baixos), campeã olímpica da maratona

Ruth Chepngetich (Quénia), recordista mundial da maratona

- Masculinos:

Brian Pintado (Equador), campeão olímpico de 20 km marcha

Tamirat Tola (Etiópia), campeão olímpico da maratona

FB // VR

Lusa/Fim