Duplantis reforçou em um centímetro a marca que já trazia de 2022, quando, em 24 de julho de 2022, se sagrou campeão do mundo, em Eugene, Estados Unidos, e hoje chegou aos 6,22 metros, à terceira tentativa, depois de dois ensaios nulos.

O australiano Kuris Marschall foi segundo, com 5,91 metros, um recorde pessoal, e o neerlandês Menno Vloon foi terceiro, com a mesma altura registada.

O campeão olímpico de Tóquio2020, e do mundo em 2022, é recordista da disciplina desde 2020, quando chegou aos 6,17 metros em Torun, na Polónia, nos Europeus em pista coberta, e tem melhorado o registo desde então.

O francês Renaud Lavillenie, que tinha o anterior máximo de 6,16 metros, organiza o All Star Perche (Vara), em Clermont-Ferrand.

"É incrível, nem sei o que dizer. (...) Bater este recorde do mundo junto do Renaud é incrível. Nunca conseguiria saltar tão alto se não fosse por ele", declarou o jovem de 23 anos, em jeito de homenagem, após lograr o recorde.

Ao todo, são seis os ensaios que elevaram a fasquia do recorde do mundo de salto com vara, sempre por um centímetro, tendo conseguido o feito por três vezes só em 2022, e somando o primeiro este ano à quarta competição em que participou.

Considerado uma das maiores 'estrelas' do atletismo mundial, 'Mondo' Duplantis, de 23 anos, é campeão olímpico, mundial e europeu do salto com vara, de que é recordista mundial, com 6,22 metros, e somou em Torun2021 o título 'indoor' do continente, falhando o mesmo ouro sob telha nos Mundiais, em que foi prata em 2022.

O atleta sueco nascido nos Estados Unidos saltou sempre acima dos seis metros em 2023, mas decidiu não participar nos Europeus 'indoor', que decorrem entre quinta-feira e 05 de março em Istambul, na Turquia.

