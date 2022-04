A equipa anfitriã parecia lançada para um resultado ainda mais desnivelado quando chegou ao intervalo a vencer por 5-0, com golos de Rothe (24 minutos), Witsel (26), Akanji (28), Can (35) e Haaland (38), mas a produção ofensiva decresceu na segunda parte.

O avançado norueguês ainda voltou a marcar, aos 54 minutos, cabendo a Baku fechar a contagem, aos 82, apontando o golo solitário da equipa visitante, 13.ª na classificação, numa altura em que o Dortmund parecia mais interessado em gerir a robusta vantagem e iniciar a preparação do confronto com o líder, na próxima ronda.

O Borussia consolidou o segundo lugar no campeonato, com 11 pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, terceiro colocado, e a seis de distância do Bayern Munique, equipas que apenas entram em ação no domingo, frente ao Leipzig (quarto posicionado) e ao Arminia Bielefeld (17.º), respetivamente.

O Leipzig foi hoje apanhado pelo Friburgo, que ocupa a quinta posição, em igualdade pontual, mas com mais um encontro realizado, na sequência do triunfo por 3-0 em casa sobre o Bochum (12.º), consumado com um golo de Kubler (cinco minutos) e um 'bis' de Sallai (16 e 53).

O Hertha Berlim subiu ao 15.º posto, acima da zona de despromoção, graças à vitória por 1-0 no estádio do Augsburgo, 14.º classificado, com um golo marcado por Serdar, aos 49 minutos, ultrapassando o Estugarda (16.º), que, com o avançado português Tiago Tomás a titular, empatou 0-0 na visita ao Mainz.

