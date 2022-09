Após este triunfo no Signal-Iduna-Park de Dortmund, o vice-campeão passa a ter 12 pontos, mais dois do que Bayern Munique e Union Berlim, que jogam um contra no sábado, na capital germânica.

O médio internacional Marco Reus fez o único golo do jogo, aos 16 minutos.

FB // MO

Lusa