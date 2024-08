O ex-líder do ranking ATP, atualmente na segunda posição, encerrou a sessão noturna no Arthur Ashe Stadium, onde conquistou o 25.º título do Grand Slam da carreira, com um triunfo sobre o moldavo Albot (138.º ATP) em sucessivos sets, com os parciais de 6-2, 6-2 e 6-4.

"Queria começar o Open dos Estados Unidos da melhor maneira e acho que consegui. Alguns altos e baixos, o que é normal, e a desenferrujar depois de uma superfície diferente nos Jogos Olímpicos", comentou o campeão olímpico.

Apurado para a segunda ronda, Novak Djokovic, de 37 anos, alcançou a 89.ª vitória em Flushing Meadows, sendo ultrapassado só por Jimmy Connors (98), e vai defrontar agora o compatriota Laslo Djere (109.º ATP), que surpreendeu o alemão Jean Lennard Struff (35.º ATP), por 6-7 (7-9), 6-1, 6-7 (7-9), 6-4 e 6-2.

Quem seguiu igualmente para a fase seguinte da prova foi o búlgaro Grigor Dimitrov, nono colocado na hierarquia mundial, graças a uma vitória sobre o francês Kyrian Jacquet (209.º ATP), por 6-3, 6-4 e 6-2, assim como o norte-americano Frances Tiafoe (20.º ATP), que eliminou o compatriota Aleksandar Kovacevic (76.º ATP), com os parciais de 6-4, 6-3, 4-6 e 7-5.

Numa jornada bem-sucedida para o italiano Lorenzo Musetti (18.º ATP), vencedor do encontro com o norte-americano Reilly Opelka, por 7-6 (7-3), 1-6, 6-1 e 7-5, o dinamarquês Holger Rune, número 15 do mundo, foi afastado pelo jogador da casa Brandon Nakashima (50.º ATP), pelos parciais de 6-2, 6-1 e 6-4, perdendo pelo segundo ano consecutivo na fase inaugural do torneio.

Na prova feminina, e já depois da campeã em título, Coco Gauff, carimbar o acesso à segunda ronda, na jornada diurna, foi a vez da bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial, jogar no Louis Armstrong Stadium, onde bateu a australiana Priscilla Hon (203.ª WTA), por duplo 6-3.

Enquanto a campeã do torneio de Cincinnati conquistou a sexta vitória consecutiva, a checa Barbora Krejcikova (8.ª WTA), campeã de Wimbledon, registou o oitavo triunfo seguido em torneios do Grand Slam, após derrotar a 'qualifier' espanhola Marina Bassols (114.ª WTA), pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-2.

