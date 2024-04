Foi a quinta vez que Djokovic, líder do ranking mundial de ténis, recebeu o Prémio Laureus de "Desportista masculino do ano", depois de já ter sido distinguido em 2012, 2015, 2016 e 2019.

Djokovic tornou-se hoje, a par com o também tenista Roger Federer, no desportista com mais prémios Laureus na carreira.

Em 2023, Djokovic chegou aos 24 Grand Slams, com vitórias na Austrália, em Roland Garros e no Open dos Estados Unidos.

Além do sérvio, estavam nomeados o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, os futebolistas Lionel Messi e Erling Haaland, o recordista mundial do salto com vara Mondo Duplantis e o velocista norte-americano Noah Lyles.

Djokovic disse hoje aos jornalistas em Madrid que considera os Laureus "completamente diferentes" dos outros prémios que já recebeu na carreira, por serem decididos por um grupo de "lendas do desporto" e estarem ligados a uma organização (a Fundação Laureus) que baseia a sua missão no princípio de que o desporto tem "poder para mudar o mundo".

O tenista disse esperar estar a construir um legado com impacto positivo e inspirador junto dos mais jovens, que os motive "a escolher a direção positiva" nas suas vidas, e lembrou que o desporto e organizações internacionais têm dado "novas oportunidades e esperança" a crianças de contextos desfavorecidos em todo o mundo.

"O desporto é uma das raras áreas da sociedade que realmente une pessoas de diferentes culturas ou tradições", afirmou o tenista, depois de lembrar que há conflitos por todo o mundo e que vem de um país, a Sérvia, que viveu em guerra nos anos de 1990.

Já Aitana Bonmatí, futebolista do FC Barcelona e da seleção espanhola, foi distinguida pela primeira vez com o Laureus de "Desportista feminina do ano".

A Academia Laureus destacou que Aitana Bonmatí é a primeira futebolista, masculina e feminina, a ser, no mesmo ano, campeã nacional (com o FC Barcelona) e do mundo (com a seleção de Espanha), a conquistar a 'Champions' e a receber a Bola de Ouro.

O futebol feminino espanhol venceu hoje um outro prémio, o Laureus de "Equipa do ano", que foi para a seleção nacional de Espanha, vencedora do Campeonato do Mundo, em agosto de 2023, na Austrália.

Foi a primeira vez que uma equipa feminina foi distinguida com um Prémio Laureus.

Aitana Bonmatí e as também futebolistas espanholas Salma Paralluelo e Ivana Andrés reconheceram, numa conferência de imprensa após a entrega dos prémios, que as campeãs do mundo se transformaram "numa referência" para mulheres, adolescentes e meninas no último ano, o que disseram ser "um orgulho" e "muito bonito", mas também uma responsabilidade pelo impacto que têm ou podem ter.

Sublinhando que quando era pequena não tinha "referências femininas" no desporto, Aitana Bonmatí acrescentou que espera que as futebolistas espanholas sejam agora também uma referência para meninos e rapazes, para se construírem "mentalidades para uma maior igualdade".

Além de Aitana Bonmatí, estavam nomeadas a tenista polaca Iga Swiatek, a esquiadora norte-americana Micaela Shiffrin, a jamaicana Shericka Jackson, a queniana Faith Kipyegon e a norte-americana Sha'Carri Richardson.

Nos dois anos anteriores receberam este prémio as velocistas jamaicanas Elaine Thompson-Herah e Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Com a seleção espanhola de futebol estavam nomeadas para o Laureus de "Equipa do ano" a seleção europeia que disputou a Ryder Cup em golfe, a seleção alemã masculina de basquetebol e a seleção sul-africana masculina de râguebi.

Na gala dos Laureus de hoje de Madrid, apresentada pelo ator Andy Garcia, foram ainda atribuídos os prémios "Revelação do ano" ao futebolista inglês do Real Madrid Jude Bellingham; de "Regresso do ano" à ginasta norte-americana Simone Biles e de "Desportista paralímpico do ano" à tenista holandesa Diede De Groot.

A 'skater' australiana Arisa Trew, de 14 anos, recebeu o Laureus de "Melhor do ano em desportos de ação" e a Fundação Rafa Nadal ficou com o prémio "Desporto para o bem".

Os Laureus distinguem os melhores desportistas do ano em oito categorias, que são escolhidos pela Academia dos Laureus, formada por 69 grandes desportistas internacionais de todos os tempos.

