Em 2021, Djokovic voltou a terminar o ano como líder do 'ranking' mundial de ténis e conquistou três dos quatro torneios do 'Grand Slam': Open da Austrália, Roland Garros e Wimbledon.

Novak Djokovic igualou também o recorde de 20 títulos do 'Grand Slam' do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal.

O sérvio consegue pela quarta vez a distinção, depois de já ter vencido em 2011, 2015 e 2018, somando 172 pontos, enquanto o futebolista polaco Robert Lewandowski, que alinha no Bayern Munique e conquistou o prémio em 2020, foi agora segundo, com 133.

No terceiro lugar ficou o piloto holandês Max Vestappen, que conquistou este ano pela primeira vez o Mundial de Fórmula 1, com 125 pontos.

A lista de 24 nomes divulgada não tem qualquer desportista português. O futebolista Cristiano Ronaldo já conquistou este prémio por duas vezes, em 2016 e 2017.