Djokovic bate Raonic e marca encontro com Federer nas 'meias' do Open da Austrália

O sérvio Novak Djokovic, segundo do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para as meias-finais do Open da Austrália em ténis, primeiro 'Grand Slam' do ano, ao bater o canadiano Milos Raonic, 35.º.

