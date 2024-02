No dia seguinte ao triunfo sobre o Young Boys (3-1), em Berna, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, a principal novidade da sessão foi a presença do central, de 20 anos, que no domingo conquistou a última edição da CAN com a sua seleção.

Diomandé realizou o último encontro pelo Sporting em 30 de dezembro, diante do Portimonense, tendo-se juntado posteriormente à concentração dos 'elefantes', pelos quais participou somente em dois jogos na CAN2023, ambos na fase de grupos, com Guiné-Bissau e Nigéria.

De acordo com a informação divulgada pelo clube lisboeta, os jogadores mais utilizados na partida com o Young Boys fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente, num apronto que teve lugar no Estádio José Alvalade.

O Sporting volta a treinar na manhã de sábado, na academia do clube, em Alcochete.

Os 'leões' preparam a visita ao terreno do Moreirense, agendada para segunda-feira, às 20:15, no encontro que encerra a 22.ª jornada da I Liga.

A formação comandada por Rúben Amorim é segunda classificada do campeonato, com 52 pontos, em igualdade com o líder Benfica, mas com menos um jogo do que os 'encarnados'.

