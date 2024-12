Depois de, nas eliminatórias da manhã, ter estabelecido um novo recorde nacional dos 100 mariposa, com o tempo de 50,35 segundos, o nadador do Benfica baixou ainda mais a sua marca na final, ao cumprir a distância em 50,12.

Campeão mundial em título dos 100 mariposa (em piscina longa), Ribeiro deixou Pedro Santos a mais de três segundos, com o nadador do Sport Algés e Dafundo a ser segundo, com 53,14. Henrique Silva fechou o pódio, com 53,43.

O jovem de 20 anos ainda voltou à piscina para vencer os 50 livres em 21,36 segundos, à frente dos seus colegas de equipa Miguel Nascimento (21,50) e Miguel Marques (22,23).

Mas o momento alto da segunda jornada dos Campeonatos Nacionais de juniores e seniores de piscina curta (25 metros), que decorrem até domingo em Tomar, foi a final dos 200 estilos femininos, em que o duelo entre Camila Rebelo e Mariana Cunha valeu um recorde nacional.

A campeã europeia dos 200 costas (em piscina longa) levou a melhor, tocando na parede com a marca de 2.11,70 minutos, batendo o registo de Victoria Kaminskaya, que em dezembro de 2017 tinha nadado 2.12,08 em Copenhaga, na Dinamarca.

No entanto, também Mariana Cunha nadou abaixo do anterior recorde nacional, com um tempo de 2.11,86. A terceira foi Marta Pires, com 2.16,82.

AMG // MO

