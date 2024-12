Uma semana depois de ter empatado com o Arsenal, que hoje não foi além de um 'nulo' (0-0) em casa com o Everton, a equipa do técnico luso criou grandes dificuldades aos 'reds', que, reduzidos a 10 jogadores desde os 17 minutos, foram 'salvos' pelo regressado Diogo Jota.

Quase dois meses após o seu último encontro no campeonato, o avançado português saltou do banco para fazer o 2-2 e evitar aquela que seria a segunda derrota da equipa da casa na Premier League, precisamente três meses após a única que o Liverpool regista até ao momento na competição.

Tinham decorrido apenas 11 minutos e o líder já estava a perder: Andreas Pereira, com um golo acrobático, adiantou os visitantes e silenciou Anfield.

Após a igualdade com o Arsenal, a equipa de Marco Silva estava preparada para tentar nova surpresa frente aos 'reds', que viram a sua tarefa complicar-se ainda mais quando Robertson foi expulso com vermelho direto aos 17 minutos, depois de dominar mal a bola e derrubar Wilson, que seguia isolado para a baliza.

O Liverpool recolheu aos balneários a perder e com um cabeceamento de Luis Díaz, aos 41 minutos, como melhor ocasião da primeira parte.

Os visitados regressaram inspirados do intervalo, precisando apenas de dois minutos para empatarem: um passe extraordinário de Salah 'encontrou' a cabeça de Gakpo, que 'só' teve de encostar junto ao poste esquerdo da baliza defendida por Bernd Leno.

Embora no comando do jogo, o Liverpool haveria mesmo de sofrer um segundo golo, aos 76 minutos, com Rodrigo Muniz a descobrir o caminho para introduzir a bola na baliza, após nova assistência de Antonee Robinson.

Na resposta, Arne Slot lançou Diogo Jota, que não jogava desde 20 de outubro devido a lesão, e o regressado português retribuiu a confiança com um golo de classe, aos 86.

Pressionantes, os 'reds' ainda assustaram o conjunto de Marco Silva, mas o Fulham conseguiu segurar o empate e estabelecer-se no nono lugar do campeonato, com 24 pontos.

Apesar de ter um jogo em atraso -- o encontro com o Everton da passada jornada foi adiado devido a condições meteorológicas adversas -- e ter somado um novo empate, depois do registado na anterior jornada disputada na Premier, frente ao Newcastle, o Liverpool continua confortável na liderança, com 36 pontos, mais cinco do que o Chelsea.

Os 'blues', que no domingo recebem o Brentford, são segundos, com mais um ponto do que o Arsenal, que hoje desaproveitou a 'oferta' dos 'reds' e voltou a marcar passo na luta pelo primeiro lugar, somando o segundo empate consecutivo no campeonato.

Os 'gunners' não foram além de empate a zero na receção ao 15.º classificado Everton e podem ser igualados pelo Manchester City no domingo, caso a equipa de Pep Guardiola derrote o United, de Ruben Amorim, no jogo grande da jornada.

Também hoje, o Wolverhampton, com o capitão Nelson Semedo e Toti Gomes a titulares, perdeu por 2-1 na receção ao Ipswich, numa luta entre emblemas em zona de despromoção.

Aos 15 minutos, os 'wolves' já estavam a perder, devido a um autogolo do defesa irlandês Matt Doherty, mas chegariam à igualdade aos 72, com contributo de Gonçalo Guedes.

O avançado português, que tinha saltado do banco aos 64 minutos, assistiu Matheus Cunha para o 1-1, mas a equipa da casa haveria mesmo de sair derrotada, devido a um golo de Jack Taylor nos descontos.

O Wolverhampton continua 'afundado' na zona de despromoção, com apenas nove pontos, tendo o Ipswich à sua frente, na 18.ª posição e mais três pontos.

No outro jogo da tarde, o Newcastle vulgarizou o Leicester, com um triunfo por 4-0, para o qual contribuiu um 'bis' de Jacob Murphy. Os 'magpies' estão no 11.º posto da Premier League, com 23 pontos, enquanto o conjunto orientado por Ruud van Nistelrooy é 16.º, com 14.

AMG // MO

Lusa/Fim