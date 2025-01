Jota saltou do banco aos 66 minutos para, no mesmo minuto, fazer de cabeça o golo da igualdade, na sequência de um pontapé de canto, após o neozelandês Chris Wood ter aberto o marcador num contra-ataque, logo aos oito.

O Forest, que vinha de sete vitórias consecutivas, empatou, mas garantiu que não perdeu qualquer jogo com os 'reds', seguindo a seis pontos do líder, que tem menos um encontro disputado, numa época surpreendente.

Por seu lado, o conjunto orientado por Arne Slot somou o segundo empate seguido, depois da igualdade a dois face ao Manchester United, de Ruben Amorim.

A formação de Nuno Espírito Santo fica, ainda, exposta a ser ultrapassada pelo terceiro classificado, o Arsenal, que soma 40 pontos, contra 41 do Forest e 47 do Liverpool, se os 'gunners' vencerem o Tottenham na quarta-feira.

Treinado pelo português Marco Silva, o Fulham está sem vencer há três jogos e hoje foi a casa do rival e vizinho West Ham perder por 3-2, com um 'bis' de Alex Iwobi (51 e 78) insuficiente para responder a tentos de Soler (31), Soucek (33) e Paquetá (67).

Com apenas uma vitória nos últimos cinco encontros para a Premier League, o Fulham está em 'queda' e é nono, com 30 pontos, já a cinco dos lugares de acesso às competições europeias.

Do outro lado, os 'hammers' venceram após duas derrotas e subiram, provisoriamente, ao 12.º lugar, com 26 pontos.

Também em momento errático de forma, atingindo hoje o quinto jogo seguido sem vencer para o campeonato, está o Chelsea, que pode perder o quarto lugar, após empatar (2-2) em casa com o Bournemouth, que vive uma boa fase e está em sétimo.

Cole Palmer abriu o marcador aos 13 minutos, mas os forasteiros 'viraram', com um penálti de Kluivert (50) e um tento de Semenyo (68), com Reece James, a voltar após período prolongado de lesão, a resgatar um ponto, aos 90+5.

A equipa de Enzo Maresca, que lançou João Félix e Pedro Neto aos 81 minutos, ficando ambos em 'branco', soma agora 37 pontos e pode ver fugir o Arsenal no terceiro posto, por um lado, mas ser ultrapassado pelo Newcastle, quinto com 35, por outro.

À mesma hora, o Manchester City prosseguiu a temporada muito abaixo das expectativas, deixando fugir um 2-0 em casa do Brentford nos últimos minutos.

Com Bernardo Silva e Matheus Nunes titulares, os 'citizens' chegaram à vantagem com um 'bis' de Foden, aos 66 e 78 minutos, mas consentiram o empate, por Wissa (82) e Norgaard (90+2), fixando-se em sexto, com 35 pontos.

Na quarta-feira, joga-se o dérbi de Londres, com Arsenal e Tottenham em nova edição de uma das rivalidades mais marcantes do futebol inglês, o Wolves, treinado por Vítor Pereira, visita o Newcastle e o Manchester United, de Ruben Amorim, acolhe o lanterna-vermelha Southampton.

SIF // PFO

Lusa/Fim