O dérbi minhoto acontece depois de o Famalicão ter perdido na ronda inaugural em casa do Estoril Praia (2-0), enquanto o Sporting de Braga 'resgatou' um difícil empate caseiro diante do 'candidato' Sporting (3-3).

O jogo de hoje dá início a uma ronda que se prolonga até ao feriado de segunda-feira, com três jogos no último dia: Marítimo-Desportivo de Chaves (15:30), Arouca-Gil Vicente (18:00) e Paços de Ferreira-Portimonense (20:30).

O Benfica, que na próxima semana viaja até Lodz, na Polónia, para defrontar na quarta-feira o Dínamo Kiev, na primeira mão do 'play off' da 'Champions', joga no sábado fora com o Casa Pia, mas no emprestado Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria (18:00).

No mesmo dia, o Sporting recebe o Rio Ave, a partir das 20:30, enquanto o campeão FC Porto visita no domingo o Vizela (18:00).

Programa da segunda jornada:

- Sexta-feira, 12 ago:

Famalicão -- Sporting de Braga, 20:15.

- Sábado, 13 ago:

Casa Pia -- Benfica, 18:00.

Sporting -- Rio Ave, 20:30.

- Domingo, 14 ago:

Boavista -- Santa Clara, 15:30.

Vizela -- FC Porto, 18:00.

Vitória de Guimarães -- Estoril Praia, 20:30.

- Segunda-feira, 15 ago:

Marítimo -- Desportivo de Chaves, 15:30.

Arouca -- Gil Vicente, 18:00.

Paços de Ferreira -- Portimonense, 20:30.

