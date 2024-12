Os clubes, a polícia e a autoridade municipal de Liverpool decidiram adiar o encontro da 15.ª jornada da Premier League, devido aos efeitos da tempestade Darragh, que afeta parte do Reino Unido, confirmou o Everton.

"O risco para a segurança com as fortes rajadas de vento prevista até à primeira hora de domingo aconselham ao adiamento do encontro, por motivos de segurança", lê-se ainda, no comunicado.

A Premier League revelou ainda que "o reagendamento do jogo vai ser anunciado em breve".

O Liverpool, de Diogo Jota, lidera o campeonato, com sete pontos de vantagem sobre Chelsea e Arsenal, enquanto o Everton, que conta com Youssef Chermiti e João Virgínia, é 15.º.

A tempestade Darragh já provocou o cancelamento de outros eventos desportivos no fim de semana, entre os quais jogos dos segundo e terceiro escalões do futebol inglês.

