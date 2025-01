"É com o coração pesado que informamos que o nosso pai Denis Law morreu. Enfrentou uma batalha difícil, mas agora está finalmente em paz", refere a nota sobre o falecimento do antigo avançado, que há vários anos enfrentava a doença de Alzheimer.

Law representou o Huddersfield Town e o Manchester City, antes de jogar nos italianos do Torino, em 1961/62. Contudo, foi no Manchester United que se evidenciou, durante 11 épocas, entre 1962 e 1973, encerrando a carreira em 1974, mas ao serviço dos 'citizens'.

Pelo emblema de Old Trafford, fez mais de 400 jogos e marcou 237 golos, sendo ainda o terceiro melhor marcador da história do United, apenas atrás de Wayne Rooney (253) e Bobby Charlton (249).

Nesse período, foi agraciado com a Bola de Ouro, em 1964, numa altura em que o troféu da revista francesa France Football ainda era exclusivo para o melhor jogador da Europa.

Em mais de uma década no Manchester United, contribuiu para as conquistas de duas Ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra e duas Supertaças inglesas, mas uma lesão acabou por afastá-lo da final da Taça dos Campeões Europeus de 1968, em que os 'red devils' bateram o Benfica (4-1, após prolongamento), de Eusébio, e conquistaram pela primeira vez essa competição, antecessora da Liga dos Campeões.

Contudo, a sua importância no percurso dessa temporada está eternizada em Old Trafford, numa estátua conjunta com as de George Best e Bobby Charlton, o trio ofensivo conhecido como "United Trinity" (Trindade do United, em português).

Na última época da carreira, Law ainda participou com a Escócia no Mundial de 1974, realizado na República Federal Alemã (RFA).

