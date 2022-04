"Estou muito feliz por renovar pelo meu clube do coração. Fiz parte significativa da minha formação no Boavista, que sempre me proporcionou todas as condições para crescer como homem e jogador. A responsabilidade é cada vez maior e estou preparado para continuar a dar o máximo todos os dias. Tenho um enorme orgulho em fazer parte desta família", expressou o lateral direito, através do sítio oficial dos 'axadrezados' na Internet.

Pedro Malheiro, de 21 anos, já disputou 14 jogos na época de estreia na equipa principal, assumindo que alcançou "um dos maiores objetivos" da carreira, após ter estado quatro anos na formação do Boavista, aos quais juntou uma curta passagem pelo Vilaverdense.

"Estou extremamente orgulhoso do meu percurso, mas agora é preciso trabalhar ainda mais, uma vez que quero continuar a crescer como futebolista para ajudar ainda mais o clube", advertiu o defesa, que foi titular em 11 ocasiões, a última das quais no triunfo na visita ao Famalicão (2-1), em 02 de abril, em encontro da 28.ª jornada do campeonato.

Natural de Vila Verde, Pedro Malheiro começou a jogar futebol no clube que atualmente compete no Campeonato de Portugal e ainda passou pelas camadas jovens de Sporting de Braga e Palmeiras, antes de sentir o "orgulho de fazer parte da família axadrezada".

"Espero ser um exemplo para todos os miúdos da formação. Nunca deixem de acreditar que é possível chegar à primeira equipa. Mas, para isso, é preciso muito trabalho e dedicação. Acreditem que é possível, tal como eu sempre acreditei", concluiu o lateral.

Petit tem outros jovens provenientes das equipas de base do Boavista às suas ordens, como o guarda-redes João Gonçalves, o defesa Guito Madureira, os médios Tomás Reymão, Bernardo Silva e Fran Pereira e os avançados Luís Santos e Tiago Morais.

Pedro Malheiro é a segunda renovação dos 'axadrezados' para a próxima época, uma semana depois de o defesa Filipe Ferreira ter prolongado contrato até junho de 2023.

O Boavista, 11.º colocado, com 33 pontos, oito sobre a zona de descida direta, recebe o campeão nacional Sporting, segundo, com 73, menos nove face ao líder FC Porto, em 25 de abril, às 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, em encontro da 31.ª jornada da I Liga.

