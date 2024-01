"Bem-vindo ao Olympiacos, David Carmo", escreveu o clube grego na rede social X (ex-Twitter).

Os montantes envolvidos no negócio não foram especificados pelo recordista de títulos e atual quarto colocado do escalão principal helénico, que poderá acionar uma cláusula de opção de compra pelo defesa central internacional sub-21 luso no final desta temporada.

David Carmo vai reencontrar Carlos Carvalhal, com quem já tinha trabalhado no Sporting de Braga, de 2020 a 2022, antes de ser adquirido pelo FC Porto, e o avançado espanhol Fran Navarro, seu companheiro de equipa nos 'dragões' na primeira metade de 2023/24.

Transferência mais elevada de sempre entre clubes nacionais desde o verão de 2022, ao abandonar os 'arsenalistas' por 20,3 milhões de euros (ME), o internacional sub-20 luso deixa agora para trás uma passagem instável e pouco afirmativa pelos 'azuis e brancos'.

David Carmo, de 24 anos, acumulou 15 duelos pela equipa principal em 2022/23 e juntou mais 12 esta época, mas deixou de ser utilizado desde a derrota na visita ao Estoril Praia (3-1), em 06 de dezembro de 2023, para a segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga, que implicou o afastamento prematuro do atual detentor do troféu da 'final four' da prova.

Duas semanas mais tarde, em 21 de dezembro, o FC Porto anunciou que o central tinha sido relegado para o conjunto B, da II Liga, devido a conduta inadequada, numa decisão tomada em sintonia entre a administração da SAD e o departamento de futebol do clube.

David Carmo foi, desde então, totalista em três partidas pela equipa de António Folha, ao serviço da qual tinha feito outros tantos duelos em 2022/23, temporada na qual arrebatou uma Taça de Portugal, reeditando o feito alcançado pelo Sporting de Braga em 2020/21.

Vinculado até junho de 2027, o defesa central é a terceira saída do FC Porto na janela de transferências de inverno, após os empréstimos do extremo Gabriel Veron ao Cruzeiro, da Liga brasileira, e de Fran Navarro ao Olympiacos, cujo plantel já engloba os compatriotas João Carvalho, Chiquinho, André Horta, Daniel Podence e Gelson Martins.

