David Villa despede-se dos relvados com conquista de mais um troféu

O futebolista espanhol David Villa despediu-se hoje dos relvados com a conquista de um último troféu, ao ganhar a Taça Imperador do Japão com o seu clube, Vissel Kobe, que bateu na final o Kashima Antlers por 2-0.

Lusa

