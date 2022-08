O reforço 'encarnado', um dos jogadores novos, a par de Enzo Fernández, que entrou no '11' titular, esteve de fora na sessão de trabalho de hoje no centro de estágios do Seixal, bem como os centrais Lucas Veríssimo e João Victor.

Os dois defesas continuam a recuperar de lesões, ao contrário de João Mário, que, depois de ter saído com mazelas físicas no jogo de estreia na I Liga, na vitória na sexta-feira frente ao Arouca (4-0), já integrou hoje os trabalhos.

Em conferência de imprensa, o treinador alemão Roger Schmidt revelou que João Mário "está muito melhor" do que na sexta-feira ou sábado, mas não garantiu que o médio venha a ser opção para a segunda mão da 'Champions'.

"Vamos ver hoje, se não tiver queixas, pode viajar, ainda há uma hipótese de jogar, não temos 100% certeza. Mas temos de esperar até ao final do treino, de como se sente amanhã [terça-feira]", explicou o treinador 'encarnado' em relação a João Mário.

Na terça-feira, o Benfica defronta em Randers o Midtjylland (18:45), na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com uma vantagem de 4-1 trazida da Luz, num jogo que terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

