Lesionado com gravidade há um ano (10 de fevereiro de 2021, num jogo com o FC Porto, da Taça de Portugal), o defesa central já tinha voltado a jogar em competições oficiais, na equipa sub-23 dos minhotos, mas é a primeira vez que é chamado por Carlos Carvalhal à equipa principal desde então.

David Carmo é um dos 24 jogadores que o treinador dos minhotos leva para a Moldávia, merecendo ainda destaque a ausência do também central esquerdino Diogo Leite, devido a castigo, e a chamada do jovem médio Berna, mais um 'produto' da formação 'arsenalista'.

O Sporting de Braga, que parte hoje para aquele país do leste europeu, realiza, na quarta-feira, o habitual treino no recinto do adversário pelas 19:30 locais (17:30 em Lisboa) e, meia hora antes, Carlos Carvalhal e um jogador fazem a antevisão da partida em conferência de imprensa.

Sporting de Braga e Sheriff defrontam-se a partir das 19.45 locais (17:45 em Lisboa) de quinta-feira, no Estádio do Sheriff, em Tiraspol, jogo que será arbitrado por Danny Makkelie, dos Países Baixos.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

- Defesas: Yan Couto, David Carmo, Tormena, Paulo Oliveira, Fabiano, Bruno Rodrigues, Moura, Buta e Guilherme.

- Médios: Gorby, André Horta, Al Musrati, Berna e Castro.

- Avançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Vítor Oliveira, Roger, Rodrigo Gomes e Falé.

