Diante do atual 20.º posicionado do ranking ATP, Medvedev, campeão em título do torneio de categoria 250, saiu do 'court' de relva maiorquino ao fim de uma hora e 11 minutos, após perder por 6-3 e 6-2.

O jogador russo irá ficar sem competir no circuito durante duas semanas, devido à exclusão de jogadores russos e bielorrussos do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' da época, que tem início na segunda-feira.

Já Bautista Agut vai lutar por um lugar nas meias-finais com o vencedor do duelo entre o neerlandês Tallon Griekspoor (53.º) e o suíço Antoine Bellier (303.º).

