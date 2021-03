Medvedev, primeiro cabeça de série da prova gaulesa, superou Herbert em três 'sets', pelos equilibrados parciais de 6-4, 6-7 (4-7) e 6-4, num embate que durou duas horas e 11 minutos, para somar o 10.º título da carreira.

O russo, de 25 anos, vingou o desaire face ao francês na primeira ronda do torneio de Roland Garros de 2019 e retomou a liderança no confronto direto (2-1), uma vez que se tinha imposto no primeiro duelo, na edição 2018 do torneio de Roterdão.

Com este triunfo, Medvedev vai ascender, na segunda-feira, ao segundo lugar do 'ranking' ATP, ultrapassando o espanhol Rafael Nadal e colocando-se apenas atrás do sérvio Novak Djokovic.

