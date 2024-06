Qazim Laçi de vantagem aos albaneses, aos 11 minutos, os croatas deram a volta com tentos de 'rajada' de Andrej Kramaric, aos 74, e Klaus Gjasula, aos 76, na própria baliza, mas, aos 90+5, o autor do autogolo redimiu-se e acertou na baliza 'certa'.

Com este resultado, Espanha e Itália, que venceram os seus embates da primeira ronda e defrontam-se na quinta-feira, continuam na frente do agrupamento, com três pontos, contra apenas um de croatas e albaneses.

PFO // PFO

Lusa/Fim