Em Florianópolis, a formação catarinense adiantou-se no marcador na primeira parte, com uma grande penalidade convertida por Guilherme Bissoli, aos 36 minutos, mas o 'timão' repôs a igualdade aos 77, através do central paraguaio Fabián Balbuena.

O Corinthians, que contou com o lateral português Rafael Ramos de início, continua no segundo lugar do 'Brasileirão', com 39 pontos, a três do Palmeiras (42), treinado pelo também português Abel Ferreira.

O 'verdão' recebe hoje o Goiás (20:00, hora de Lisboa) e, em caso de triunfo, aumenta para seis pontos a vantagem sobre o rival paulista.

Logo atrás do Corinthians segue o Flamengo, na terceira posição, com 36 pontos, depois de ter ido ao Morumbi vencer o São Paulo, por 2-0, com tentos de Lázaro, aos sete minutos, e Gabriel Barbosa, aos 90+5.

