Em comunicado, a CONMEBOL explicou que desde o início do torneio, que vai decorrer no Brasil até 10 de julho, foram realizados 5.458 testes de infeção do novo coronavírus e que apenas 1,19% tiveram um resultado positivo.

"Até ao momento, registámos 65 casos positivos. 19 correspondem a membros das delegações participantes, enquanto os restantes 46 referem-se a árbitros, 'staff' nos estádios e funcionários da CONMEBOL", lê-se no comunicado do organismo.

Antes do arranque da Copa América, que devido à pandemia da covid-19 foi adiada um ano e que estava inicialmente programada para decorrer com Colômbia e Argentina como co-organizadores, a CONMEBOL registou 13 casos positivos do novo coronavírus na delegação da Venezuela, em que o português José Peseiro é selecionador.

Essa situação levou à alteração dos regulamentos, com as seleções a não terem limite em convocar novos jogadores, caso tenham casos da covid-19 (a Venezuela chamou 15), anulando a regra inicial de apenas cinco.

As delegações da Colômbia, Bolívia e Peru também registaram casos positivos.

