Confederação Africana de Futebol chumba principais estádios moçambicanos A Confederação Africana de Futebol (CAF) chumbou os dois principais estádios moçambicanos, considerando que não preenchem requisitos para acolher jogos internacionais, anunciou a Federação Moçambicana de Futebol (FMF). desporto Lusa desporto/confederacao-africana-de-futebol-chumba_5e8da34454821b1985ba77e6





"Recebemos uma visita da CAF que fez inspeção a estes dois recintos. Já recebemos o relatório e canalizámos para a Secretaria do Estado do Desporto. Há muitos problemas que foram detetados, principalmente no Estádio Nacional do Zimpeto", declarou Feizal Sidat, presidente da FMF, citado hoje pelo diário O País.

Os recintos chumbados são o histórico Estádio da Machava e o Estádio Nacional do Zimpeto, ambos localizados nos arredores da cidade de Maputo.

Segundo o presidente da FMF, o Estádio da Machava passou no teste para acolher jogos das equipas de formação, desde femininos, sub-20 e sub-17. Mas chumbou para receber jogos da seleção e de clubes.

Por outro lado, o Estádio Nacional do Zimpeto, inaugurado em 2011 e que tem acolhido vários jogos da seleção, debate-se com problemas na iluminação, na relva e na segurança.

Segundo as recomendações da CAF, Moçambique tem até 15 de julho para corrigir as irregularidades, com o risco de não acolher o jogo internacionais da seleção moçambicana e de clubes nos próximos tempos.

