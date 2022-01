Sérgio Conceição lembrou a vitória com a formação de Vizela na I Liga (4-0), mas garantiu que não se pode comparar, tendo em conta que este jogo é a eliminar.

"São jogos completamente diferentes. Pode-se falar do comportamento do Vizela, que tem sido uma equipa positiva, está a fazer um campeonato razoável e tem uma equipa técnica conhecedora da força que a equipa tem a jogar em casa. Espera-nos um jogo difícil, também pelo momento que estamos a viver, com vários jogadores lesionados", esclareceu o treinador em conferência de imprensa de antevisão da partida desta quarta-feira.

Sérgio Conceição salientou "o grau de dificuldade superior" que espera encontrar, lembrando que "tudo pode acontecer".

"É um jogo a eliminar e tudo pode acontecer. Daí o meu alerta sobre o jogo de amanhã [quarta-feira]. Se tivermos ao nosso nível as coisas podem ir de encontro ao que queremos, que é a passagem à fase seguinte", reforçou ainda o treinador, que admitiu que preparou o jogo equacionando já a hipótese que seja resolvido no prolongamento ou através de grandes penalidades.

Questionado em relação ao facto de este FC Porto ser o mais imprevisível dos últimos tempos, o treinador dos 'dragões' concordou com essa ideia e explicou em que aspetos.

"A equipa tem variantes no jogo que se poderá pensar que sim. Que a nossa linha ofensiva poderá ficar mais rica em determinados momentos, e para o adversário é mais difícil travar essa dinâmica. Isso faz parte do nosso trabalho diário e com os jogadores à disposição", disse.

O FC Porto joga esta quarta-feira no terreno do Vizela, às 20:45, numa partida dos quartos-de-final da Taça de Portugal de futebol, que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.

