O Norwich, último classificado da 'Premier League', suspensa há cerca de dois meses devido à pandemia de covid-19, é o único clube que vai realizar os testes pela primeira vez, noticiou a cadeia televisiva Sky Sports.

Nos 748 testes realizados no início da semana, houve seis resultados positivos, sendo três detetados no Watfprd, equipa na qual alinha o português Domingos Quina, um no Burnley e dois numa equipa cujo nome não foi divulgado

Os clubes ingleses regressaram esta semana ao trabalho, de forma condicionada, devendo os treinos que envolvem contacto começar na próxima semana.

A 'Premier League' foi suspensa em 13 de março, quando estavam decorridas 29 jornadas, e é liderada pelo Liverpool, que não vence a prova desde 1990.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

AO // AJO

Lusa/Fim