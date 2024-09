Segundo o presidente da autarquia, João Leite, o município decidiu homenagear Maria Martins por ser "uma referência no desporto e uma embaixadora do concelho de Santarém".

"É uma escalabitana da qual temos muito orgulho, e quisemos que ela pudesse receber um aplauso de centenas de jovens para sair daqui com mais força e continuar o excelente trabalho que faz em prol do ciclismo. É uma embaixadora que Santarém decidiu hoje homenagear", explicou, no âmbito da conferência nacional Desporto em Santarém, realizada na escola secundária Sá da Bandeira.

Em declarações à agência Lusa, 'Tata' Martins agradeceu o apoio da autarquia e revelou que já está a trabalhar para os Jogos Olímpicos de 2028.

"Estou muito grata, Santarém tem sempre apoiado a minha vida como atleta e deram-me também auxílio para continuar a potenciar a minha carreira desportiva, portanto é um sentimento de gratidão (...) Os Jogos ficaram um bocadinho aquém, mas o desporto é mesmo assim. Mas agora estou já a trabalhar para os Jogos de Los Angeles de 2028", disse.

Maria Martins, nos Jogos Olímpicos de Paris2024, terminou a prova de omnium de ciclismo de pista em 14.º lugar, depois de se ter estreado em Tóquio2020 com o sétimo posto.

Esta conferência ficou também marcada pela apresentação de projetos desportivos promovidos pela Câmara Municipal de Santarém.

Segundo o líder do município, a Câmara vai investir, nos próximos anos, 14 milhões de euros em infraestruturas desportivas com o objetivo de tornar o concelho ribatejano num "dos mais ativos do país".

"São investimentos muito importantes e estamos a falar do maior investimento de sempre em infraestruturas desportivas no concelho de Santarém. Estes investimentos vão-nos posicionar como uma das principais capitais de distrito do nosso país a nível desportivo" disse o autarca.

Um dos principais projetos diz respeito à construção de uma academia de futebol, orçada em 4,4 milhões de euros (ME).

Também está prevista a construção de um campo de Rugby (2,1 ME), um parque desportivo (1 ME), um pavilhão desportivo (2,6), um campo de relvado natural na Escola Superior Agrária (500 mil euros), um pavilhão desportivo na Escola Prática de Cavalaria (1,5 ME), um Skate Spot Municipal e ainda a construção de vários campos de futebol em diferentes áreas do concelho.

A conferência contou também com um debate sobre o futuro do desporto em Portugal e teve como oradores o diretor executivo do ensino Online da Nova SEB (School of Business and Economics), Luís Vilar, o economista e comentador de desporto, Diogo Luís, e ainda o presidente do concelho de administração do Viver Santarém, Carlos Coutinho.

