Aos 32 anos, a ciclista da Lidl-Trek soma mais um triunfo ao impressionante palmarés, juntando o Giro ao Paris-Roubaix (2022), duas Voltas a Flandres (2015 e 2024), a Strade Bianche (2017) e o Women's Tour (2022), numa época em que foi já terceira na Volta a Espanha.

Na oitava e última etapa, que acabou em L'Aquila, venceu a ciclista de Maurícia Kimberley Pienaar (AG Insurance-Soudal), com o quarto lugar de Borghini, a 25 segundos, a ser suficiente para garantir o triunfo final, tendo ganho tempo à principal rival.

A vitória na primeira etapa permitiu-lhe andar de camisola rosa vestida até ao final e controlar os avanços de Kopecky, 'estrela' da SD Worx-Protime, que tinha entrado no dia a apenas um segundo da liderança.

A campeã do mundo acabou por perder 20 e 'contentar-se' com o segundo posto, vencendo uma etapa, a quinta, e a classificação dos pontos, numa época com a Paris-Roubaix, a Volta a Grã-Bretanha, dois títulos nacionais e vários outros triunfos para mitigar este desfecho.

A fechar o pódio do Giro ficou a campeã da juventude, a australiana Neve Bradbury (Canyon-SRAM), grande revelação desta corrida, mas já a 1.16 minutos do primeiro posto.

A Itália não tinha uma campeã da 'corsa rosa' desde Fabiana Luperini, em 2008, quebrando hoje o jejum.

