Na primeira prova do World Tour da temporada, o belga terminou os 184 quilómetros da tirada, com partida e chega da Madinat Zayed, em 04:42.34 horas, impondo-se ao 'sprint' ao irlandês Sam Bennett (Bora-hansgrohe), e ao italiano Elia Viviani (INEOS), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O português Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) concluiu a etapa, plana e com mais de 50 quilómetros disputados em zona de deserto, na 21.ª posição, enquanto João Almeida, que trocou a Deceuninck-QuickStep pela UAE Emirates, segue no 53.º posto, ambos com o mesmo tempo do vencedor.

O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), atual campeão da prova e vencedor das últimas duas edições da Volta a França, terminou na 24.ª posição.

Além de João Almeida, que em 2021 foi terceiro na Volta aos Emirados, alinham na UAE-Emirates os portugueses Rui Costa, Rui Oliveira e Ivo Oliveira.

A segunda etapa da prova disputa-se na segunda-feira entre a ilha de Hudayriyat e Abu Dhabi Breakwater, numa distância de 173 quilómetros.

