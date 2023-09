A equipa londrina venceu apenas um dos cinco encontros disputados na Premier League, tendo desperdiçado já 10 pontos (média de dois por partida), o que parece dar continuidade ao modesto desempenho da época anterior, na qual terminou o campeonato no 12.º lugar.

No arranque da temporada 2022/23, o Chelsea está ainda mais mal classificado, na 14.ª posição, mas, se os 'blues' passam por dificuldades, o Bournemouth está ainda pior, no 15.º posto e sem qualquer vitória no campeonato.

O 'nulo' foi consequência, não da falta de vontade das duas equipas em marcar, mas do brilhantismo dos guarda-redes e da ineficácia dos avançados, ou, como aconteceu com Nicolas Jackson, aos 13 minutos, e Raheem Sterling, aos 51, da falta de sorte, uma vez que o remate dos avançados acertou em cheio no poste e na barra da baliza dos anfitriões.

O Manchester City, que no sábado venceu o West Ham por 3-1, com o médio português Bernardo Silva a marcar um dos golos dos tricampeões, lidera a Liga inglesa com o 'pleno' de triunfos e dois pontos de vantagem sobre Tottenham e Liverpool, os quais podem hoje ser igualados pelo Arsenal, caso os 'gunners' vençam na visita ao Everton.

