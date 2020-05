"O Benfica é um clube que sempre jogou para ganhar tudo. Lamento as derrotas, mas sinto-me muito orgulhoso e honrado pelos títulos que conquistei com esta camisola. Nunca vou esquecer os adeptos e a família que criei aqui dentro", disse o atleta.

O atleta 'canarinho', que chegou ao Benfica em 2014, conquistou dois campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal, duas Supertaças e três Taças da Liga em representação dos 'encarnados'.

"Sempre ouvi falar da grandeza do Benfica, mas, pessoalmente, pude comprovar que é muito maior do que eu imaginava. A estrutura que se vê no Benfica e os cuidados que têm com os atletas são poucos clubes no mundo que os têm", elogiou.

Uma lesão grave foi um momento "muito difícil" na carreira, contudo o atleta lembrou o apoio do Benfica, que, nessa altura, até lhe renovou o contrato.

"Deu-me mais força para voltar às quadras e retribuir esse gesto da melhor maneira, que foi ajudar o clube a ser campeão nacional em 2019", disse.

Chaguinha queria repetir o título esta época, mas a pandemia de covid-19 levou ao cancelamento da competição e agora o jogador só deseja que, "em breve, tudo volte ao normal".

RBA // RPC

Lusa/Fim