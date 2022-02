"Se fosse um treinador mais velho era capaz de esconder a estratégia, mas vou mexer na frente. A equipa, no entanto, vai apresentar-se dentro do expectável. O nosso pensamento é tentar ter bola, ser uma equipa mais ofensiva e é para isso que vamos trabalhar. Já pratica um bom futebol", disse César Peixoto, já de boné na cabeça, entregue pela mascote ao técnico no início da conferência.

"A César o que passa doravante a ser de César", com o técnico a aproveitar a deixa para, (ainda) metaforicamente, tirar o chapéu ao Sporting de Braga. O técnico desvalorizou a ausência de Galeno, transferido para o FC Porto, destacando a qualidade das soluções do plantel 'arsenalista', uma equipa que "vale pelo seu todo".

O técnico pacense sublinhou: "O Galeno era importante, mas a equipa tem muitos para o substituir e continuar a ter qualidade. Tem jogado o Moura naquela posição, mas depois tem o Ricardo Horta, o Medeiros, o Vitinha num grande momento, o Al Musrati, que dispensa apresentações. Não altera nada. O que importa é o padrão, as dinâmicas, a estrutura, enquadrando os aspetos coletivos."

Para César Peixoto, a equipa terá de "aproveitar os espaços" que possa explorar e ser mais feliz na finalização, com a ajuda dos reforços.

"Os reforços têm ajudado. Entraram bem, mas faltou a finalização. O Koffi tem potencial. O Denilson veio de dois jogos sem jogar e tem de ganhar o ritmo. Com o Portimonense criámos mais oportunidades, mas tem faltado o clique. Já metemos mais gente na frente e o passo seguinte será a bola entrar. Estaria preocupado se não criássemos oportunidades", referiu.

Nico Gaitán já chegou e trabalha na Mata Real, seguindo viagem para Braga entre os convocados, nos quais se incluem todos os jogadores disponíveis. César Peixoto voltou a lembrar a importância do 'craque' argentino na "qualidade do último passe e na zona de decisão", mas travou a ansiedade dos adeptos, tendo em conta que "é preciso ter os cuidados necessários".

César Peixoto vai realizar na Pedreira o oitavo jogo no comando técnico do Paços, contabilizando duas vitórias, quatro empates e uma derrota (na Luz, com o Benfica, por 2-0).

"O balanço não é o ideal, mas é positivo. Ainda não expressa na classificação, porque está tudo embrulhado, é um campeonato muito competitivo. Precisamos de duas vitórias seguidas para dar o salto", concluiu.

Jordi, Jorge Silva, Flávio Ramos e João Vigário estão a recuperar de lesões e voltam a ficar de fora, numa lista de indisponíveis agora extensiva a Nuno Santos, que vai cumprir castigo.

Na tabela, o Paços de Ferreira é 12.º, com 21 pontos, enquanto o Sporting de Braga ocupa o quarto lugar, com 38. As duas equipas defrontam-se no estádio Municipal de Braga, no sábado, às 15:30, num jogo que terá arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

CYA // VR

Lusa/Fim