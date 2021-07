Catarina Costa, oitava do 'ranking' mundial, garantiu o triunfo a 34 segundos do final, diante de uma adversária, 22.ª, com quem também tinha lutado e vencido em 2019, no Grand Slam de Brasília, numa competição em que chegou então à medalha de ouro.

A judoca vai defrontar no terceiro combate em Tóquio2020 a ucraniana Daria Bilodid, que representou o Sporting e é número dois mundial e bicampeã mundial, em 2018 e 2019, e que, no combate anterior, venceu a sérvia Milica Nikolic (17.ª).

O triunfo a anteceder os quartos de final garante desde já o diploma olímpico a Catarina Costa, com a judoca, que será sétima classificada na pior das hipóteses, a poder qualificar-se para as meias-finais, mas, em caso de derrota no próximo combate, a cair para a repescagem, quadro de acesso ao bronze.

