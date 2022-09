Adrián Butzke deu vantagem à equipa comandada por César Peixoto, aos 17 minutos, mas o nigeriano Godwin, aos 57, e os brasileiros suplentes Neto, aos 60, e Clayton, aos 74, assinaram os tentos da formação lisboeta, antes de o avançado espanhol do Paços de Ferreira ter reduzido a desvantagem, aos 90+6.

O Casa Pia somou o seu quarto jogo sem perder e subiu ao quinto lugar, com 11 pontos, mais um do que o Sporting, sexto, enquanto o Paços de Ferreira continua sem pontuar na I Liga, tal como o lanterna-vermelha Marítimo, que hoje recebe o Gil Vicente, na estreia de João Henriques no comando técnico dos madeirenses.

