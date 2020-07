Caso a formação vila-condense vença este jogo com os insulares, na Madeira, atinge uma marca inédita no clube, passando a somar 53 pontos, superando o recorde nas participações no patamar mais alto do futebol português, quando em 2017/18 terminou a prova com 51 pontos.

"O foco está apenas neste jogo com o Marítimo, porque é o próximo e vale a pontos. Sabemos que vai ser difícil, pois vamos encontrar um treinador adversário [José Gomes] que já orientou o Rio Ave", disse Carlos Carvalhal, a perguntas feitas pelo departamento de comunicação do clube e publicadas nas plataformas digitais.

o treinador falou num Marítimo "que está tranquilo depois de conseguir bons resultados", lembrando que o adversário desde que "encontrou, recentemente, um novo sistema tem se dado bem, não perdendo nem sofrendo golos".

"Espero um Marítimo ofensivo, com intenção clara de fazer golos, mas nós temos uma matriz idêntica. Estamos bem organizados e confiantes que podemos vencer este jogo", disse Carlos Carvalhal.

O treinador do Rio Ave, que não divulga a lista de convocados, sabe que não pode contar os lesionados Júnior Rocha e Jambor, e tem ainda em dúvida a recuperação do médio Al Musrati.

O Rio Ave, quinto classificado com 50 pontos, joga na segunda-feira no Estádio da Madeira, frente ao Marítimo, 12.º com 37, numa partida agendada paras as 19:00, que terá arbitragem de Cláudio Pereira (AF Aveiro).

