"O Sporting de Braga nunca ganhou na Bélgica e esta é uma boa oportunidade de o fazer. Vamos ter um desafio muito difícil, sem dúvida. Em 16 jogos, esta equipa [adversária] só perdeu um, nas competições europeias ganhou os jogos todos em casa. É uma equipa boa e, acima de tudo, rápida e muito forte nas transições, com jogadores muito rápidos", afirmou Carlos Carvalhal ao canal do clube.

Apesar de os minhotos não terem vencido qualquer dos quatro encontros realizados em solo belga -- o último dos quais precisamente frente ao Saint-Gilloise (3-3), na Liga Europa 2022/23 -, o técnico frisou "a ambição de ganhar o jogo" e dar sequência ao triunfo no campeonato no terreno do Estrela da Amadora, por 1-0, na última jornada.

"Esperamos um Braga combativo, que é forte e coeso fundamentalmente fora de casa. Temos feito uma campanha fora de casa muito forte, principalmente na nossa competição interna, e queremos dar sequência àquilo que fizemos no jogo com o Estrela da Amadora, em que demonstrámos níveis de coesão na tarefa, que foi o desafio que fiz aos jogadores", disse.

O treinador quer que os jogadores estejam "muito coesos e que sejam irmãos de sangue dentro do campo, que se ajudem e incentivem uns aos outros" para levar de vencido o Union Saint-Gilloise.

Hornicek será titular diante dos belgas ante a ausência, por castigo, de Matheus, e considera que "cada jogo é uma oportunidade" para se mostrar a Carlos Carvalhal.

"Encaro isso da melhor maneira possível. Amanhã [quinta-feira], quero estar muito seguro", disse o jovem guarda-redes checo.

O guardião, que já defrontou o Elfsborg nesta edição da Liga Europa, disse que existe uma "ambição muito grande para ganhar" ao Union Saint-Gilloise.

Sporting de Braga, 25.º classificado da fase de liga, com sete pontos, e Union Saint-Gilloise, 20.º, com oito, defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, num jogo que será arbitrado pelo escocês Nicholas Walsh.

